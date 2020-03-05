Vivo S6 5G поддерживает 5G

В последнее время довольно крупные производители смартфонов стали выпускать свои собственные смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, что позволяет, в теории, работать с интернетом на достаточно высоких скоростях. Однако производители то выпускают смартфоны с 5G, вроде Vivo S6 5G, но сама технология еще не совсем понятно, когда попадет в продажу и будет доступна большинству пользователей. Пока что сеть запустили в некоторых регионах пары стран, но не более того, так что пользоваться 5G пока что не выйдет, а ведь за модуль с поддержкой столь высокой скорости вы платите при покупке того же смартфона Vivo S6 5G. И это немного разочаровывает, так как нет смысла отдавать деньги за то, что на самом деле не дает преимущества.