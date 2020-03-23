Vivo S6 совсем скоро представят

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь к себе внимание аудитории, так как мы уже все видели, знаем и слышали. Однако есть еще возможность привлечь внимание поддержкой сотовой сети пятого поколения, которая будет, к примеру, у смартфона Vivo S6. Правда, стоит сказать, что на самом деле поддержка 5G в новом смартфоне достаточно слабое преимущество, так как на деле нет ни одной компании, которая способна порадовать пользователя поддержкой этой сети. Вы можете купить смартфон с поддержкой 5G, но самой 5G пока что в свободном доступе нет и не совсем понятно, когда ситуация изменится. Стоит подождать, а потом уже платить за модуль, который стоит довольно дорого, но на текущий момент ничего не дает.