Vivo S7t с MediaTek Dimensity 820

Компания Vivo выпускает новый смартфон под названием Vivo S7t.

Смартфон будет выпущен под номером модели PD2080. Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 820 вместо чипсета Qualcomm Snapdragon 765, который присутствует в стандартном vivo S7. Также новинка получит 6,44-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+. На дисплее разместили двойную селфи-камеру на 44-мегапиксель + 8-мегапиксельный модуль. Основная камера получили три модуля, где основной модуль на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 44000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.