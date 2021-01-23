Vivo S7t с MediaTek Dimensity 820

Смартфон будет выпущен под номером модели PD2080. Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 820 вместо чипсета Qualcomm Snapdragon 765, который присутствует в стандартном vivo S7. Также новинка получит 6,44-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+. На дисплее разместили двойную селфи-камеру на 44-мегапиксель + 8-мегапиксельный модуль. Основная камера получили три модуля, где основной модуль на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 44000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
Компания Vivo выпускает новый смартфон под названием Vivo S7t.