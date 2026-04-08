Vivo T5 Pro 5G с АКБ на 9020 мАч готов к выходу

Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона T5 Pro 5G состоится 15 апреля. Производитель опубликовал первые изображения грядущей новинки и раскрыл некоторые подробности о её характеристиках. Итак, аппарат оснастят системой охлаждения 7K VC, поддержкой игр в кадровой частотой 120 к/c, батареей ёмкостью 9020 мАч, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69.

По предварительным данным, смартфон также получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровую однокристальную ситсему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки и основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX882.