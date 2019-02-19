Vivo U1 стоит 120 долларов

Официально представлен смартфон Vivo U1, который спокойно уделает всех своих потенциальных конкурентов на рынке. Это максимально доступный смартфон, у которого ценник составляет 120 долларов при здоровенном дисплее с диагональю 6,2 дюйма. Этого предостаточно, чтобы вы с комфортом могли смотреть фильмы или сериалы, играть в игры, читать книги или общаться в социальных сетях. Да, начинка здесь не очень уж производительная и конкурировать с флагманами продукт точно не сможет, но у него и не было такой цели. Это доступный смартфон для аудитории пользователей, которая хочет получить крутой продукт и получать от него удовольствие каждый день не думая о громадной стоимости. В этом плане Vivo U1 очень хорош — лучший в своем роде.