Vivo U20 стоит 150 долларов

Многие пользователи уверены, что три камеры хорошего качества, большой дисплей, производительный процессор и стильный дизайн можно получить только у флагмана, но на самом деле это совершенно не так. Официально представлен смартфон Vivo U20, который при довольно классном наборе преимуществ может похвастаться всеми этими бонусами и стоимостью всего в 150 долларов. То есть, это достаточно доступный вариант, который за свои деньги предоставляет просто море возможностей своему покупателю. Ждем обязательно устройство в нашей стране, после чего можно будет поговорить более детально о потенциальных конкурентах и их шансах на сражение с данной новинкой. Хотя уже сейчас можно сказать, что среди представителей среднего класса Vivo U20 лучший.