Vivo V13 Pro и его функции

В сердце девайса лежит однокристальная аппаратная платформа MediaTek Helio P90. Объемы ОЗУ и ПЗУ составят соответственно 6/8/10 и 64/128/256 Гб. Отдельно упоминается о мощном аккумуляторе на 4500 мА/ч (для зарядки используется устройство на 20 Вт).Лицевая панель аппарата имеет заметное сходство с таковой у пока не представленного Galaxy S10+ от Samsung. В роли ОС – Android 9.0 Pie. Дактилоскопический датчик встроен в Super AMOLED экран в 6,4 дюйма по диагонали, защищенный покрытием Corning Gorilla Glass 6-го поколения.Модель получила тройную основную камеру с датчиками, разрешение которых – 48 Мп (Sony IMX 586), 12 и 5 и двойную фронтальную (25 + 5 Мп).О стоимости смартфона пока неизвестно.