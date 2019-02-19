Vivo V15 Pro и его характеристики

Компания Vivo выпустила на свет смартфон бюджетного варианта. @ishanagarwal24 опубликовал качественные рендеры и полный спектр технических характеристик, подтвердив 32-Мп селфи-камеру, 48+8+5-Мп основную камеру, чипсет Snapdragon 675, Android 9 Pie. Подборка рендеров демонстрирует третью, красную расцветку стеклянного корпуса Vivo V15 Pro, а также позволяет оценить дизайн под другим углом. Вновь можем оценить узкие рамки, выдвижной модуль для селфи и другие примечательные особенности устройства. Vivo на этой неделе представит модель V15 Pro, главными особенностями которой станет тройная камера и выдвижная фронталка. Утечки уже несколько раз подтверждали дизайн и характеристики устройства, но сейчас мы предлагаем вам едва ли не самую убедительную из них.О стоимости смартфона пока неизвестно.