Vivo V15 Pro получит тройную камеру

На рендерах чехла хорошо различимы отверстия для основной камеры, вырез на верхнем крае для выдвигающейся фронталки, а также отверстия для динамика, USB-порта и 3,5-мм аудиоджека на нижнем крае. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев совместят с дисплеем.Ряд источников сообщает, что Vivo V15 Pro станет новым устройством компании и дебютирует в феврале этого года в Индии. Одной из главных фишек смартфона окажется выдвижная селфи-камера. Новые снимки, опубликованные в Twitter, намекают на тройную вертикальную камеру, установленную на тыльной панели.Стоимость смартфона составит 400 долларов.