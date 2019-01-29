Vivo V15 Pro получит тройную основную камеру и выдвижную фронталку

На просторах интернета появилось изображения силиконового чехла для V15 Pro vivo с высоким вырезом сзади и широким отверстием в верхней части для выдвижной фронтальной камеры на 32 Мп. Отверстия для сканера отпечатков пальцев нет, по-видимому, он расположится в экране.

Еще одной новой функцией является дополнительная клавиша на левой стороне телефона, что означает, что vivo может последовать примеру Samsung в предоставлении автономной кнопки для связи с вашим личным помощником Jovi. Официальной информации о телефоне нам еще предстоит увидеть, но такие утечки говорят о том, что Vivo V15 Pro будет представлен очень скоро.