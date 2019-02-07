Vivo V15 Pro с выдвижной камерой

На просторах интернета длительное время обсуждали возможность выпуска смартфона с камерой, которая установлена прямо в корпус продукта. Оказалось, что это уже реализовали и вскоре смартфон отправится в продажу — его название Vivo V15 Pro. Это довольно интересный девайс, который не только выглядит стильно, но и позволяет получить полноценный дисплей на всю фронтальную панель, что сейчас является важнейшим преимуществом для геймеров и тех, кто смотрит фильмы или сериалы. На текущий момент стоимость новинки остается в секрете, но мы уверены, что подобный продукт точно вам понравится. Да и ранее компания Vivo радовала нас низкими ценами на свои аппараты, не думаю, что сейчас ситуация кардинально изменится в худшую сторону.