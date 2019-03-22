Vivo V15Pro и его цена для России

В последнее время компания Vivo постоянно радует нас интересными релизами. К примеру, недавно показали новый смартфон Vivo V15Pro, обзор на который вы можете почитать у нас на сайте. Устройство очень стильное, привлекательное и мощное, что тоже довольно важно на текущий момент. И сейчас появилась информация о стоимости новинки для рынка России. Оказалось, устройство будут продавать всего за 33990 рублей, то есть довольно дешево по меркам современного рынка. Стоит ли продукт своих денег? Да, ведь на рынке нет других смартфонов с аналогичным набором преимуществ вроде камеры, которая умеет выезжать из корпуса или дисплея на всю лицевую панель. Если вы давно хотели себе смартфон с максимально привлекательным дизайном, то вот он.