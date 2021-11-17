Vivo V23e 5G получит 44-Мп селфи-камеру Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне Vivo V23e 5G, официальный релиз которого ожидается 23 ноября. Устройству прочат OLED-экран с разрешением 1080p+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройную основную камеру, селфи-камеру разрешением 44 Мп и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью минимум 44 Вт. Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне Vivo V23e 5G, официальный релиз которого ожидается 23 ноября. Устройству прочат OLED-экран с разрешением 1080p+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройную основную камеру, селфи-камеру разрешением 44 Мп и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью минимум 44 Вт. В начале этого месяца была выпущена модель Vivo V23e с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, 50-Мп фронтальной камерой, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. В начале этого месяца была выпущена модель Vivo V23e с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, 50-Мп фронтальной камерой, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:35 . Продукт - Vivo V23e 5G Комментарии и отзывы Vivo V23e 5G

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