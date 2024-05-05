Vivo X100 Ultra получит 200-Мп перископную камеру

Профильный ресурс Gizmochina поделился новыми подробностями о камерофоне Vivo X100 Ultra, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископный модуль с 4,3-кратным оптическим и 200-кратным гибридным зумом. В сети уже появились фотографии, сделанные на основную камеру.

Смартфон также оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung поколения E7 с разрешением 2К и частотой обновления изображения 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации, а также поддержкой 80-Вт проводной зарядки.

Смартфон Realme 12x засветился в сети …
В базе данных агентств Bluetooth SIG и TUV Rheinland обнаружились упоминания о смартфоне Realme 12x, кото…
Motorola Edge 50 Ultra получит 125-Вт проводную зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона Motorola…
Телефон Nokia 3310 получит новую версию …
Компания HMD Global опубликовала тизер, анонсирующий выход нового телефона Nokia. Источники считают, что …
Флагман Sony Xperia 1 VI показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали качественные изображени…
Oppo Reno 12 Pro получит SoC MediaTek Dimensity 9200+…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo Reno 12 Pro, который …
Xiaomi Mix Fold 4 поставит рекорд толщины и веса…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi M…
Huawei Pura 70 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях флагманских смартфон…
Realme P1 5G показали на первом фото …
Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился первыми фотографиями смартфона Realm…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor