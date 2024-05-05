Vivo X100 Ultra получит 200-Мп перископную камеру

Профильный ресурс Gizmochina поделился новыми подробностями о камерофоне Vivo X100 Ultra, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископный модуль с 4,3-кратным оптическим и 200-кратным гибридным зумом. В сети уже появились фотографии, сделанные на основную камеру.

Смартфон также оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung поколения E7 с разрешением 2К и частотой обновления изображения 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации, а также поддержкой 80-Вт проводной зарядки.