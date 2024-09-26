Vivo X200 Pro mini подтвержден производителем

Один из руководителей компании Vivo подтвердил название смартфона, который в разное время фигурировал под наименованиями Vivo X200 mini и Vivo X200+. На самом деле аппарат будет называться Vivo X200 Pro mini. Главной особенностью новинки станет компактный 6,3-дюймовый дисплей. Смартфон будет занимать промежуточное место между Vivo X200 и X200 Pro, которые оснастят крупные 6,7-6.8-дюймовые экраны. Также производитель опубликовал сравнительные фотографии Vivo X200 Pro mini и iPhone 16 Pro. Китайский флагман выглядит гораздо тоньше американского. Официальная презентация серии Vivo X200 ожидается в середине следующего месяца.