Vivo X23 выглядит шикарно

Официально представлен новый мобильный телефон Vivo X23, который компания позиционирует как устройство среднего класса. Смартфон довольно интересный и стильный — у него на фронтальной панели имеется лишь небольшой островок на дисплее для камеры, тогда как вся остальная площадь занята исключительно дисплеем. Это выглядит интересно и необычно, особенно если вы не хотите покупать смартфон с выставкой в дисплее, как сейчас стало модно. В плане производительности смартфон тоже очень хорош, у него целых 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной для хранения личного контента. Вероятно, это будет идеальный продукт среднего класса. Стоимость гаджета составляет 510 долларов и для своих характеристик это неплохо, конкуренты стоят заметно дороже, долларов на 100-150 как минимум.