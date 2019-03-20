Vivo X27 Pro готов вас поражать

Еще буквально три года назад пользователи сетовали на то, что смартфоны становятся больше и что их диагональ уже слишком громадная, чтобы с этим как-то можно было работать. Теперь же в продажу поступает новый смартфон под названием Vivo X27 Pro, который обзавелся дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и это вполне нормально, всем нравится. У устройства нет выреза под камеру на дисплее, так как она спрятана в корпусе и выезжает отдельным модулем. Так что это крутой продукт для тех, кто хочет от смартфона не только звонков, но и игр, фильмов и сериалов. Пока что у устройства нет цены, но мы уверены, что за свои деньги это будет лучшее решение на рынке. Раньше бренд радовал нас низкими ценами при наличии классных технологий и хорошего железа.