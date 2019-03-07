Vivo X27 будет представлен в Китае 19 марта

2019-03-07, Автор - Ganibal; Продукт - Vivo X27 ; [127]

Компания Vivo официально обнародовала дату запуска Vivo X27 в социальных сетях, он будет представлен в Китае 19 марта. Vivo X27 вполне может быть моделью V1829A / V1829T, который недавно прошел сертификацию TENAA. Если это действительно так, то мы можем увидеть 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным считывателем отпечатков пальцев. Vivo X27 будет работать на чипсете Snapdragon 710, так как в списке TENAA говорится о восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц. Смартфон будет оснащен 8 ГБ ОЗУ и двумя вариантами встроенной памяти, на 128 ГБ / 256 ГБ. Также мы увидим всплывающую селфи-камеру на 16-мегапикселей. Скорее всего, смартфон будет работать на Android Pie с последней версией FunTouch OS 9. Vivo X27 будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки на 22,5 Вт. Цена пока не известна.

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