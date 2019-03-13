Vivo X27 мощная новинка

Новый смартфон Vivo весит 188 граммов при размерах корпуса 157,66 × 74,26 × 8,95 мм. За электропитание отвечает аккумулятор на 4000 мАч.Камера для селфи-снимков и видеозвонков скрыта внутри корпуса и при необходимости выдвигается при помощи специального механизма. «Фронталка» имеет на вооружении оптический модуль на 16 МП. Камера, расположенная сзади, получила три оптических сенсора, причем основной обладает разрешением 48 МП. Другие блоки имеют разрешение 13 МП и 5 МП.Экранная панель, созданная по технологии Super AMOLED, будет лишена каких-либо вырезов и отверстий. Дисплей обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей, а размер диагонали равен 6,39 дюйма. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в поверхность экрана.В основе электронной схемы лежит 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 710, способный поддерживать частоту 2,2 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 616. В арсенале памяти – «оперативка» солидного объема 8 ГБ и вместительный флэш-массив на 128 ГБ/256 Гб. Рабочей средой для приложений выступает фирменная оболочка Funtouch OS 9, основанная на 9-версии ОС Android Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.