Vivo X300 Ultra показали на живых фото

Компания Vivo опубликовала фотографии флагманского камерофона X300 Ultra, официальный релиз которого состоится 30 марта. Снимки интересным тем, что на них запечатлен комплект для фанатов мобильной фотографии, в который вошли дополнительные внешние зум-объективы.

Ранее стало известно, что смартфон получит тройную основную камеру Zeiss с модулями разрешением 200 Мп (новый сенсор Sony LYT901 оптического размера 1/1.12 дюйма и 35 мм объектив с светосилой F1.85 и стабилизацией уровня CIPA 6.5), 50 Мп (датчик LYT818 формата 1/1.28 дюйма с 14-мм оптикой и диафрагмой F2.0, а также стабилизацией уровня CIPA 6.0), 200 Мп (телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 с оптического размера 1/1.4 дюйма, 85-мм объектив с диафрагмой F2.67 и стабилизацией CIPA 7.0 и 5-Мп (12-канальный датчик для цветопередачи).

