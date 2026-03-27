Vivo X300 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского камерофона Vivo X300 Ultra, который будет представлен 30 марта. Аппарат набрал 3722 и 11621 балл за одноядерное и многоядерное испытания соответственно. Аппарат подтвердил наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16 с прошивкой OriginOS 6.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят тройной тыльной камерой, созданной в партнерстве с Zeiss, в которую войдут модулями разрешением 200 Мп (новый датчик изображения Sony LYT901 оптического формата 1/1.12 дюйма и 35 мм оптика с светосилой F1.85 и стабилизацией уровня CIPA 6.5), 50 Мп (сенсор LYT818 формата 1/1.28 дюйма с 14-мм объективом и диафрагмой F2.0, а также стабилизацией уровня CIPA 6.0), 200 Мп (телеобъектив на датчике Samsung HP0 с оптического размера 1/1.4 дюйма, 85-мм оптикой с диафрагмой F2.67 и стабилизацией CIPA 7.0 и 5-Мп (12-канальный датчик для цветопередачи).
iPhone 18 Pro показали на рендерах …
Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд, опубликовал видео с предполагаемым дизайном грядущ…
Представлен смартфон iQOO Z11 с АКБ на 9020 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, главной особенностью которой стала батар…
Лучшие магазины электроники в Москве…
Выбор места для покупки электроники в столице огромен: от федеральных гигантов до уютных локальных маг…
Смартфон POCO M8 5G оценили в 210 долларов …
Компания POCO пополнила ассортимент смартфонов моделью M8 5G, которая основана на 4-нанометровой однокрис…
Смартфон iQOO Z11x 5G оценен в 205 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11x 5G, которая основана на 4-нанометровой о…
Память для смартфонов продолжает сильно дорожать…
В свежем отчёте компания TrendForce сообщила, что стоимость памяти продолжает стремительно расти и уже се…
Samsung Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra показали во всех цв…
Известный своей осведомленностью информатор Эван Бласс опубликовал изображения флагманских смартфонов Sam…
Honor представила ультратонкий Magic8 Pro Air…
Только что представленный Magic8 Pro Air становится ответом Honor на iPhone Air и волну других ультратонк…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
