Vivo X300 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского камерофона Vivo X300 Ultra, который будет представлен 30 марта. Аппарат набрал 3722 и 11621 балл за одноядерное и многоядерное испытания соответственно. Аппарат подтвердил наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16 с прошивкой OriginOS 6.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят тройной тыльной камерой, созданной в партнерстве с Zeiss, в которую войдут модулями разрешением 200 Мп (новый датчик изображения Sony LYT901 оптического формата 1/1.12 дюйма и 35 мм оптика с светосилой F1.85 и стабилизацией уровня CIPA 6.5), 50 Мп (сенсор LYT818 формата 1/1.28 дюйма с 14-мм объективом и диафрагмой F2.0, а также стабилизацией уровня CIPA 6.0), 200 Мп (телеобъектив на датчике Samsung HP0 с оптического размера 1/1.4 дюйма, 85-мм оптикой с диафрагмой F2.67 и стабилизацией CIPA 7.0 и 5-Мп (12-канальный датчик для цветопередачи).