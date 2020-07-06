Vivo X50 Pro+ показался в интернете

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Vivo планирует выпустить свой новый смартфон. Теперь на просторах интернета был найден гаджет Vivo X50 Pro+, который уже сейчас продают в китайском магазине, правда это только предварительный заказ, а не полноценная продажа. Исходя из этого можно заявить о том, что гаджет уже совсем скоро, буквально в течение месяца, будет отправлен в официальную продажу не только в Китае, но и по всему миру. Вопрос только в стоимости, ведь сейчас гаджет продают только в Китае и цена только для местного рынка, тогда как после релиза на территории других стран цена может сильно измениться. Будем ожидать анонса на территории других стран, после чего можно будет говорить о преимуществах новинки.