Vivo X50 получит Snapdragon 765G

Буквально недавно компания Vivo порадовала своих пользователей достаточно классными рендерами нового смартфона Vivo X50, который показали на официальных изображениях. Более того, производитель официально заявил, что компания планирует провести полный анонс продукта уже 1 июня. Однако теперь у нас появилась информация, которая ранее не была официально анонсирована. Она касается аппаратной платформы, на основе которой строится смартфон. Оказалось, что за основу производительности Vivo X50 взят процессор Snapdragon 765G, созданный компанией Qualcomm. Это довольно мощное решение, которое обладает всеми современными преимуществами и бонусами, которые только нужны потенциальному покупателю. Ждем релиза гаджета с деталями.