Vivo X500 Pro Max получит передовой дисплей

Компания Vivo раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне X500 Pro Max, который будет выпущен в сентябре вместе с моделями X500 и X500 Pro. Итак, производитель подтвердил наличие 6,85-дюймового экрана BOE Q11 с цветовой настройкой Zeiss Master Colorи разрешением 2K. Данная панель может похвастаться уменьшенным на 21% энергопотреблением в сравнении с прошлым поколением, увеличенным вдвое сроком службы, улучшенной на 43% равномерностью цветопередачи и на 22% равномерностью яркости, наличием высокоточного мультиспектрального датчика для определения освещения и анализа цветовой температуры, а также точностью управления подсветкой до 0,3 люкс.

По предварительным данным, смартфон также получит топовую 2-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9600 Pro, аккумулятор ёмкостью 7500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.
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