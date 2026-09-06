Vivo X500 Pro Max протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Vivo на топовой 2-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9600 Pro. Аппарат набрал 4137 и 13086 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее руководитель компании Vivo подтвердил наличие данного процессора в флагманском смартфоне Vivo X500 Pro Max.

По предварительным данным, аппарат также оснастят тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-910 оптического формата 1/1,28 дюйма, стабилизация с диапазоном компенсации до 3 градусов, запись HDR-видео в 4K с 120 к/с и 4K с 240 к/с в SDR), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (датчик Samsung HP0 оптического формата 1/1,4 дюйма, объектив Zeiss APO), поддержкой внешнего телеконвертера с фокусным расстоянием до 400 мм в 35-мм эквиваленте, а также 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, новым люминесцентным материалом BOE Q11, цветопередачей Zeiss Master Color и мультиспектральным датчиком.
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