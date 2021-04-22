Vivo X60t Pro выйдет в релиз совсем скоро

Серия смартфонов Vivo X60 уже насчитывает шесть моделей, но, похоже, Vivo еще не закончила с этим, поскольку планирует анонсировать еще один смартфон в данной линейке. Новая утечка показала, что эта новая модель будет запущена как Vivo X60t Pro, но нет информации о том, когда она появится. Согласно Digital Chat Station, Vivo планирует анонсировать Pro-версию Vivo X60t. X60t был анонсирован в начале этого месяца, и за его основу взят производительный процессор Dimensity 1100. Скорее всего, Vivo X60t Pro будет построен уже на платформе процессора Dimensity 1200. Говорить об остальных характеристиках смартфона пока что рано, так как производитель даже официально не анонсировал смартфон, а значит, это данные исключительно от инсайдеров.

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