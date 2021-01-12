Vivo Y12s скоро появится в продаже

Смартфон Vivo Y12s поступит в двух цветах: Glacier Blue и Phantom Black.

Vivo Y12s оснащен 6,51-дюймовым Ореол FullView дисплеем , который производит HD + разрешение 720 х 1600 пикселей. Под капотом устройства работает процессор Helio P35 в паре 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Задняя часть телефона включает в себя основную камеру на 13 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Для съемки селфи устройство оснащено фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает обратную зарядку. В целях безопасности устройство оснащено боковым считывателем отпечатков пальцев. Он также поддерживает разблокировку по лицу. Новинка будет поставляться на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой FunTouchOS 11.
Комментарии и отзывы Vivo Y12s
Обзоры:
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Новости:
Смартфон Xiaomi Mi 10i показали на рендере

Компания Xiaomi опубликовала тизер смартфона Xiaomi Mi 10i, выход которого ожидается в самом начале следу...
POCO M2 получил MIUI 12

Хотя Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, компания еще не завершила развертывание MIUI 12 на некоторых смартфон...
Смартфон Redmi 9T показали на видео

В сети появился первый видеообзор смартфона Redmi 9T, который еще не был представлен официально. Если кор...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Alphacool представила СЖО для видеокарт ...
Alphacool представила СЖО для видеокарт В последнее время достаточно активно продвигается тема жидкостных систем охлаждения — пользователи обожаю...
Оперативная память LPDDR5 Xiaomi Mi 11 м...
Оперативная память LPDDR5 Xiaomi Mi 11 мКитайская компания Xiaomi официально объявила, что ее будущий флагман Mi 11, будет иметь оперативную памя...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design окажетс...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design окажетсОдин из сетевых инсайдеров опубликовал фотографию смартфона Mate 40 RS Porsche Design и назвал его цену. ...
Infinix Zero 8i с дисплеем 90 Гц и 48-ме...
Infinix Zero 8i с дисплеем 90 Гц и 48-меInfinix запустила разбавленный вариант Infinix Zero 8i вместе с Zero 8. Новый смартфон имеет меньшую цену...
Greenworks представила дрели-шуруповерты...
Greenworks представила дрели-шуруповертыGreenworks добавила в свой ассортимент дрели-шуруповерты GD24DD35 и GD24DD60 нового поколения. ...
Streacom выпустит безвентиляторный корпу...
Streacom выпустит безвентиляторный корпуИмея небольшие габариты корпуса 222 x 222 x 101 мм, DB1 является самым компактным безвентиляторным корпус...
Xiaomi Mi 11 Pro получит дисплей с разре...
Xiaomi Mi 11 Pro получит дисплей с разреНедавно в сети появилась информация о том, что грядущий флагман Xiaomi Mi 11 Pro получит экран с разрешен...
Huawei Mate 40 Pro получил режим двойной...
Huawei Mate 40 Pro получил режим двойнойКомпания Huawei выпустила для европейского Huawei Mate 40 Pro первое обновление, которое в числе прочего ...
Выпущена флешка, защищающая Twitter от в...
Выпущена флешка, защищающая Twitter от вВ последнее время чаще всего, когда Twitter попадает в новости, это не очень хорошие вести. От новых нера...
Samsung Galaxy Z Flip 2 получит новый ди...
Samsung Galaxy Z Flip 2 получит новый диКрупным производителям достаточно тяжело привлечь к себе внимание, так как устройства уже не впечатляют п...
ASUS представила роутер RT-AX68U с Wi-Fi...
ASUS представила роутер RT-AX68U с Wi-FiКомпания ASUS представила роутер RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Роутер имеет компактные размеры, его можн...
Xiaomi выпустила ноутбук для дистанционн...
Xiaomi выпустила ноутбук для дистанционнКомпания Xiaomi выпустила ноутбук Mi NoteBook 14 для дистанционного обучения. Алюминиевый корпус ноутбука...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor