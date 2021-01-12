Vivo Y12s скоро появится в продаже

Смартфон Vivo Y12s поступит в двух цветах: Glacier Blue и Phantom Black.

Vivo Y12s оснащен 6,51-дюймовым Ореол FullView дисплеем , который производит HD + разрешение 720 х 1600 пикселей. Под капотом устройства работает процессор Helio P35 в паре 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Задняя часть телефона включает в себя основную камеру на 13 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Для съемки селфи устройство оснащено фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает обратную зарядку. В целях безопасности устройство оснащено боковым считывателем отпечатков пальцев. Он также поддерживает разблокировку по лицу. Новинка будет поставляться на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой FunTouchOS 11.