Vivo Y31t 5G с АКБ 7200 мАч оценили в 260 долларов

Компания Vivo представила смартфон Y31t 5G, в основе которого лежит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 613. Новинка также получила 6,75-дюймовый дисплей LCD с разрешением 1608:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью HBM 1250 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 7200 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, сертификат прочности SGS Gold Label Five-Star Drop Resistance, модем 5G, боковой дактилоскопический сенсор OriginOS 6 на основе ОС Android 16 и корпус толщиной 8,39 мм и массой 219 граммов. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составила эквивалент 270 долларов.