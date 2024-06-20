Vivo Y58 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в 235 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y58 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 235 долларов. Новинку оснастили 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408:1080 точек (формат Full HD+), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1024 нит, контрастностью 1400:1 и сертификацией TUV Rheinland Low Blue Light, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64.