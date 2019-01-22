Vivo Y89 удивит вас характеристиками

В последнее время на рынке смартфонов произошло довольно интересное изменение, которое не может не радовать — теперь пользователю для получения стильного дизайна и высокой производительности совершенно не нужно покупать флагманский смартфон, так как даже продукт среднего класса все это может предоставить. К примеру, вот был представлен смартфон Vivo Y89, который выглядит просто сногсшибательно и будет продаваться по вполне адекватной стоимости. Этот продукт спокойно может уделать потенциальных конкурентов в лице некоторых флагманов, а нам большего и не нужно. Здесь вам и крутой дисплей, и мощный процессор, и много встроенной памяти для хранения личных данных, и даже стильный дизайн корпуса. Чего еще можно желать?