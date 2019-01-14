Vivo Z3i Standard Edition выглядит интересно

В последнее время множество производителей смартфонов просто не знают, как же привлекать внимание потенциальных покупателей. Кто-то старается выделиться благодаря производительному процессору, кто-то работает над камерой и ее разрешением, но обычно этого просто не хватает. Теперь появилась информация о смартфоне Vivo Z3i Standard Edition, который получит совершенно новый тип дисплея без рамок — они здесь действительно минимальные, еще чуть-чуть и их вообще не будет видно. Радует еще и то, что этот продукт рассчитан на пользователей среднего класса, то есть это не флагман и ждать от него высокой цены не нужно. Будем ожидать релиза на отечественном рынке и тогда можно будет говорить о его преимуществах и недостатках. Если они будут.