Vivo Z3x официально представили

Официально представлен смартфон Vivo Z3x, который является ярким представителем среднего или даже начального класса. Стоит отметить, что новинка продается всего за 180 долларов, то есть это достойный конкурент абсолютно любому устройству на рынке. Внутри смартфона установлен достаточно производительный мобильный процессор Snapdragon 660 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой в 2,2 гигагерца. Добавляем сюда дисплей с диагональю 6,26 дюймов, который выдает четкое сочное изображение, и получаем крайне достойное решение, которое за свои деньги может легко уделать всех конкурентов. Ждем лишь релиза в нашей стране и можно будет говорить о позитивных моментах.