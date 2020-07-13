Vivo готовит к релизу новый смартфон

Компания Vivo, которая на рынке смартфонов находится относительно недавно, вскоре представит новый смартфон серии Vivo S, который будет обладать приличной начинкой при весьма привлекательном корпусе. Стоит отметить, что изначально компания пришла на рынок в качестве производителя достаточно доступных гаджетов, но потом ситуация немного изменилась и теперь производитель делает упор на более качественные модели с более средней ценой по рынку. Так что если вы хотите купить качественный гаджет, но при этом у вас нет желания приобретать флагман или около того, то стоит подождать новый гаджет данного производителя и тогда уже можно будет говорить о каких-то сильных и слабых сторонах данной новинки. Пока что у нас такой информации просто нет.