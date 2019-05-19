Vivo готовит смартфон среднего уровня с аккумулятором 5000 мАч - Z5x

Vivo работает над новым телефоном Z-серии, вслед за Z3x, выпущенным в прошлом месяце. Новое устройство среднего уровня будет называться Z5x и получит дисплей превышающий 6 дюймов по диагонали с небольшим отверстием для фронтальной камеры. В новинке ожидается мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Поскольку Z3x оснащен Qualcomm Snapdragon, в китайских публикациях есть предположение, что Z5x может поставляться с более мощным Snapdragon 670 или 675. Телефон должен работать под управлением Android 9 Pie с Funtouch 9 сверху.