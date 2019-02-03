Vivo и его новый смартфон V15 Pro

Модель получит интегрированный в дисплей дактилоскопический сканер, а также тройную тыльную камеру. Диагональ экрана, скорее всего, составит более 6 дюймов.В сердце гаджета ляжет чип Snapdragon 670 с 8-ю ядрами Kryo 360 (до 2 ГГц) и графикой Adreno 615 либо Snapdragon 710, содержащий 8 ядер Kryo 360 (до 2,2 ГГц) и графический ускоритель Adreno 616.Опубликованной NBTC (Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям Таиланда), в ближайшем будущем производитель Vivo анонсирует новинку V15 Pro. Главной фишкой смартфона станет выполненная в виде «перископа», выдвигающегося из верхней части корпуса, мощная (32 Мп) фронтальная камера.О стоимости смартфона пока неизвестно.