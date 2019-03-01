Vivo iQOO официально представили

Состоялся официальный анонс смартфона Vivo iQOO, который ранее активно обсуждали в сети. Оказалось, что устройство действительно обзавелось крайне производительной начинкой, которая может порадовать не только фанатов флагманов, но и геймеров, например. Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855, который сейчас считается наиболее производительным устройством на рынке. Кроме того, у вас будет возможность выбрать комплектацию с 6 гигабайтами оперативной памяти, 8 или 12 гигабайтами. Этого с головой хватит, чтобы вы спокойно играть в любимые игры или запускали приложения и получали от них максимум удовольствия. За базовую версию смартфона просят всего 450 долларов, что довольно дешево, как мне кажется.