Vivo iQOO в новой комплектации

2019-04-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo iQOO; [110]
Если вы давно хотели себе производительный смартфон за вменяемые деньги, то пора смотреть в сторону Vivo iQOO. Дело в том, что это новый смартфон от компании, которая пока что не может похвастаться такой невероятной армией поклонников и лишь набирает обороты. Так что и цены, соответсвенно, достаточно низкие. Сейчас в продажу поступила новая версия смартфона с 12 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда играть во все игры и получать от них максимум удовольствия. Стоимость смартфона заметно ниже, чем у большинства известных флагманов, что позволяет вам получить устройство по вполне адекватной цене и потом не переживать про апгрейд еще много лет подряд.


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