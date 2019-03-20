Vivo официально представила смартфон X27 с продвинутыми камерами

2019-03-20, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Vivo X27; [79]
Компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня X27 с продвинутыми камерами и большим 6,39-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 2340 на 1080 пикселей. Сердцем устройства стал чипсет Snapdragon 710 и 8 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса располагается тройная камера. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля с 16-мегапиксельным датчиком. Предусмотрены адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, порт USB-C, дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей и аккумулятор на 4000 мА.ч. Стоимость новинки составляет около 540 долларов.


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