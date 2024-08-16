Vivo опубликовала тизеры с характеристиками смартфона T3 Pro

Новый смартфон Vivo T3 Pro недавно был замечен в базе данных синтетического бенчмарка Geekbench — там указано, что он оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, то есть чип среднего класса, что и ожидалось изначально многими инсайдерами и аналитиками рынка. А теперь компания Vivo начала подогревать интерес к устройству, выпустив в сеть несколько достаточно интересных тизеров нового смартфона. Вероятно, чтобы у инсайдеров просто не осталось возможности что-либо сливать в сеть, потому что всё это будет известно на официальном уровне. Благодаря этим тизерам стало известно, что изогнутый AMOLED-экран T3 Pro будет иметь пиковую яркость в 4500 нит и частоту обновления 120 Гц.

Кроме того, по заявлению компании Vivo, это делает T3 Pro самым ярким смартфоном с изогнутым дисплеем в мире, но в данном случае речь идёт просто о закруглении граней дисплея — сама конструкция каркаса абсолютно плоская. Ещё производитель опубликовал тизер, на котором видно, что тыльная панель смартфона получит отделку из искусственной кожи в оранжевом цвете (вероятно, будут другие цвета с другими материалами отделки). Более подробная информация о данном устройстве ожидается 20 августа, но в целом новинка достаточно интересная. Конечно, всё зависит от конечной стоимости гаджета — если это будет доступное устройство, то всё вышеописанное можно назвать огромным преимуществом. Если же гаджет будут продавать за приличные деньги, то конкурентов у новинки тоже будет предостаточно.
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов во время крупной …
Судя по информации западных изданий, компания Apple продолжает активно терять потенциальных покупателей в…
Meizu Note 21 получит камеру в стиле iPhone…
Китайские источники сообщают, что компания Meizu готовит к выходу два недорогих смартфона – Note 21 и Not…
Европейскую версию Honor 200 оценили в 600 евро …
Компания Honor объявила европейские цены на смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, которые уже продаются в …
Apple выпустила последнюю бета-версию iOS 18…
Вчера компания Apple официально выпустила пятую бета-версию своих операционных систем iOS 18 и iPadOS 18 …
Redmi Note 14 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14, который еще не бы…
Realme представила смартфон GT 6T…
Сегодня компания Realme официально перезапустила свою серию смартфонов GT на зарубежных рынках — в честь …
Бюджетный смартфон Redmi 14C засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Redmi 14C, который еще не был представлен официально…
Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ…
Известный своей осведомленностью инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о топовом смартфоне Sams…
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor