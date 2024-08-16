Vivo опубликовала тизеры с характеристиками смартфона T3 Pro

Новый смартфон Vivo T3 Pro недавно был замечен в базе данных синтетического бенчмарка Geekbench — там указано, что он оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, то есть чип среднего класса, что и ожидалось изначально многими инсайдерами и аналитиками рынка. А теперь компания Vivo начала подогревать интерес к устройству, выпустив в сеть несколько достаточно интересных тизеров нового смартфона. Вероятно, чтобы у инсайдеров просто не осталось возможности что-либо сливать в сеть, потому что всё это будет известно на официальном уровне. Благодаря этим тизерам стало известно, что изогнутый AMOLED-экран T3 Pro будет иметь пиковую яркость в 4500 нит и частоту обновления 120 Гц.

Кроме того, по заявлению компании Vivo, это делает T3 Pro самым ярким смартфоном с изогнутым дисплеем в мире, но в данном случае речь идёт просто о закруглении граней дисплея — сама конструкция каркаса абсолютно плоская. Ещё производитель опубликовал тизер, на котором видно, что тыльная панель смартфона получит отделку из искусственной кожи в оранжевом цвете (вероятно, будут другие цвета с другими материалами отделки). Более подробная информация о данном устройстве ожидается 20 августа, но в целом новинка достаточно интересная. Конечно, всё зависит от конечной стоимости гаджета — если это будет доступное устройство, то всё вышеописанное можно назвать огромным преимуществом. Если же гаджет будут продавать за приличные деньги, то конкурентов у новинки тоже будет предостаточно.