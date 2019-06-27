Vivo показала свой AR-шлем

Компания Vivo официально анонсировала свой собственный шлем дополненной (AR) реальности, который пока что никто не планирует отправлять в полноценную продажу. Нужно понимать, что это довольно сложная технология, которая требует от авторов проекта не только качественную аппаратную составляющую, но и весьма высокое качество сборки и софта. Если на шлем Vivo не будет контента, то кто его будет покупать, верно? Но, уже сейчас продукт выглядит достаточно стильно и привлекательно, плюс ранее компания Vivo радовала нас уникальными решениями, которые уделывали прямых конкурентов буквально во всем. Остается лишь надеяться, что и в этот раз у компании все получится и совсем скоро мы всем будем такими устройствами пользоваться.