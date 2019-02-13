Vivo представила бренд Iqoo

Компания Vivo официально представила свой новый суббренд Iqoo, о котором пока что крайне мало информации. Кто-то уверен, что данный бренд будет выпускать смартфоны премиального класса или игровые устройства, кто-то наоборот говорит, что это будет компания для бюджетных устройств. Пока что ни одной новинки под данным брендом еще не анонсировали, так что говорить о каких-то характеристиках или цене рано. Но, будем надеяться, что смартфоны под данным названием будут действительно интересными и позволят компании активно двигаться вперед, привлекая потенциальных покупателей. Ранее у Vivo получилась крутые устройства с инновациями, которых больше ни у кого нет, так что шансы на успех точно имеются. Главное правильно выставить цену.