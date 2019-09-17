Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном

Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE. Телефон получил 6,89-дюймовый Waterfall FullView дисплей с разрешением FHD +, который загибается на боковые части корпуса, а заявленное соотношение экрана к кузову 99,6%. По краям экрана может отображаться световое шоу, когда воспроизводится музыка или на телефон поступает звонок.

Vivo NEX 3 5G оснащен разогнанным процессором Snapdragon 855+, который на 15% повышает производительность графического процессора Adreno 640. Он также включает в себя модем Snapdragon X50 5G и последнюю версию Universal Flash Storage, UFS 3.0. Это позволит телефону быстрее открывать игры и приложения, а пользователи смогут сэкономить время при загрузке устройства.

Установка с тремя камерами на задней панели включает 64 МП основной датчик с диафрагмой f / 1,8, 13 МП сверхширокий и 13 МП телеобъектив. Всплывающая 16- МП селфи-камера помогает поддерживать высокое соотношение экрана к телу. Питает устройство батарея емкостью 4500 мАч с технологией Vivo Super FlashCharge 44 Вт. NEX 3 5G будет доступен с 8 ГБ или 12 ГБ памяти вместе с 256 ГБ хранилища. Цены стартуют от $710.