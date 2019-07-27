Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y90

Камер в устройстве две: основная на 8 Мп с апертурой f/2.0 и фронтальная на 5 Мп со светосилой f/1.8. Предусмотрена вспышка, расположенная под модулем основной камеры, а вот сканера отпечатков пальцев в модели нет.Разрешение 6,22-дюймового HD + экрана — 1520 х 720 пикселей. С учетом каплевидного выреза соотношение площади дисплея к фронтальной панели составляет 88,6%. Под капотом Vivo Y90 — процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена возможность расширения памяти за счёт карт microSD. Сильной стороной модели считается аккумулятор ёмкостью 4030 мАч.Несмотря на невысокую стоимость, гаджет получил большой 6,22-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и аккумулятор ёмкостью 4030 мАч. Стоимость смартфона составит 100 долларов.