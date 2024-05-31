Vivo представила новые умные часы Watch GT

Заявленное время автономной работы составляет 9 дней в режиме энергосбережения с включенной eSIM и 3 дня при стандартном использовании. Отключение eSIM увеличивает автономность в 2,5 раза — до 21 дня и 10 дней соответственно. Интерфейс часов называется BlueOS и управляется, по словам производителя, искусственным интеллектом. Среди функций — умные заметки, где пользователь может просто диктовать текст и он синхронизируется с приложением заметок на смартфоне пользователя. Также часы могут отображать последние обновления, билеты и напоминания на экране. К сожалению, Vivo не раскрывает, какой процессор используется в Watch GT, так что сравнить его с конкурентами пока что просто невозможно. Vivo Watch GT также поддерживают NFC и оплату с помощью QR-кодов, настройка которых осуществляется через специальное приложение Vivo на смартфоне.