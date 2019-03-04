Компания Vivo представила первый смартфон в рамках нового суббренда iQOO. Девайс оборудован 6,41-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Новинка также получила тройную тыльную камеру с вертикально расположенными сенсорами и батарею на 4000 мА.ч. За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ. В качестве ОС выступает Android 9 Pie. Предусмотрены функция Super HDR, быстрая зарядка через USB Type-C и модуль NFC. В продажу новинка выйдет 6 марта от 450 долларов.