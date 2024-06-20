Vivo представила смартфон Y58 5G

Новый смартфон Vivo Y58 5G, о котором на протяжении достаточно длительного времени говорили на просторах интернета, теперь доступен для покупки на глобальном рынке, что делает устройство достаточно интересным решением для многих пользователей из-за соотношения стоимости к возможностям. Его главная особенность — мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, который, по заявлению Vivo, способен обеспечивать работу устройства до двух дней без подзарядки. Но, естественно, это зависит от того, что именно пользователь делает, какие задачи ему нужно выполнять и всё в таком духе. Аккумулятор также гарантированно сохраняет 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки — это эквивалентно одной зарядке в день в течение 4 лет. И это хорошая новость, потому что обычно смартфоны меняют именно из-за того, что батарея села, а в этом случае переживать по поводу деградации аккумулятора не придётся.

Кроме того, Vivo Y58 5G оснащён 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На фронтальной панели имеется вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры, а на тыльной стороне находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и вспомогательная камера для определения глубины резкости на 2 Мп. Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью карты microSD. Программная часть представлена фирменной прошивкой Funtouch OS 14 на базе операционной системы Android 14.