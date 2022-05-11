Vivo продемонстрировала образцы камер S15 и S15

Vivo представила смартфон S15e в прошлом месяце в Китае, а в эту пятницу к серии S15 добавятся еще два устройства — vanilla S15 и S15 Pro. Vivo подтвердила, что новая серия будет поставляться с зарядкой 80 Вт, флагманским чипом и OriginOS из коробки, что неудивительно, поскольку смартфоны vivo и iQOO работают под управлением OriginOS в Китае, а устройства, продаваемые по всему миру, загружают ОС Funtouch. Вице-президент vivo г-н Цзя Цзиндонг, также поделился несколькими фотографиями, сделанными на S15 и S15 Pro.