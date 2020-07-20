Включенный Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на видео

В сети появилось видео с рабочим смартфоном Samsung Galaxy Note20 Ultra, официальная презентация которого состоится 5 августа. Ролик демонстрирует наличие 5-кратного оптического и 50-кратного Space Zoom (100-кратного зума, как и предсказывалось в многочисленных слухах, не будет), возможность изменить разрешение в режиме Pro, поддержку широкоформатных роликов с соотношением 21:9 и разрешением до 8K, «гистограмму», возможность выбирать для записи передний, задний или внешний (через Bluetooth или USB) микрофон, а также функцию Android Nearby Share, которая войдет в фирменную надстройку One UI 2.5.