Включенный Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на видео

В сети появилось видео с рабочим смартфоном Samsung Galaxy Note20 Ultra, официальная презентация которого состоится 5 августа. Ролик демонстрирует наличие 5-кратного оптического и 50-кратного Space Zoom (100-кратного зума, как и предсказывалось в многочисленных слухах, не будет), возможность изменить разрешение в режиме Pro, поддержку широкоформатных роликов с соотношением 21:9 и разрешением до 8K, «гистограмму», возможность выбирать для записи передний, задний или внешний (через Bluetooth или USB) микрофон, а также функцию Android Nearby Share, которая войдет в фирменную надстройку One UI 2.5.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20 Ultra
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20 Ultra. Самый продвинутый флагманОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20 Ultra. Самый продвинутый флагман
Новости:
Смартфон Realme 6 получит версию на 6/64 ГБ памяти

Профильное издание 91Mobiles сообщило о том, что компания Realme готовит к выпуску новую версию бестселле...
В 2021 году Apple выпустит гибкий iPhone

На протяжении уже нескольких лет производители со всего мира выпускают гибкие смартфоны, которые обладают...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M21

В последнее время стоимость смартфонов достаточно заметно выросла, тогда как кардинальных отличий между м...
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасностиОбзор Ajax. Беспроводная система безопасности
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlackЛучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагае...
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагаеEpic Games выпустила демонстрацию "Lumen in the Land of Nanite" в котором мы можем увидеть возможности иг...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев ...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath. Продолж...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10X...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10XИзначально операционная система Windows 10X разрабатывалась для устройств с двойным дисплеем, в частности...
Samsung Galaxy Note 20 получит разнообра...
Samsung Galaxy Note 20 получит разнообраВ интернете появляется все больше информации о предстоящем Samsung Galaxy Note 20. Компания Samsung плани...
Смартфон Nokia 1.3 оценен в 6 тысяч рубл...
Смартфон Nokia 1.3 оценен в 6 тысяч рублКомпания HMD Global дала старт российским продажам своего самого доступного смартфона Nokia 1.3, который ...
Epic Games Store раздает две бесплатные ...
Epic Games Store раздает две бесплатные В игровом магазине Epic Games Store стали доступны для бесплатного скачивания две игры: ARK: Survival Evo...
Xiaomi представила умный матрас...
Xiaomi представила умный матрасМы буквально каждый день пишем новости о новых продуктах компании Xiaomi, так как этот производитель выпу...
Представлен смартфон Redmi Note 9...
Представлен смартфон Redmi Note 9Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 9, который оценен в 200 долларов. Нов...
Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen ...
Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen Не так давно компания Samsung выпустила новый портативный твердотельный накопитель Samsung T7 Touch со ск...
Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценил...
Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценилКомпания Vivo представила смартфон Y30, который появится в продаже уже 9 мая по цене в 200 долларов. Нови...
Представлен беспроводной пылесос Dyson ...
Представлен беспроводной пылесос Dyson Dyson представляет беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro, который работает до 120 минут благо...
Nubia Red Magic 5S получит SoC Snapdrago...
Nubia Red Magic 5S получит SoC SnapdragoИсполнительный директор бренда Nubia Ни Фей объявил о том, что смартфону Red Magic 5S быть. Очевидно, что...
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor