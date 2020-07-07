Владельцы смартфона Oppo Find X2 и X2 Pro получили возможность бета-теста Android 11

Пользователи флагманских смартфонов компании Oppo Find X2 и X2 Pro получили возможность провести бета-тестирование ранней версии операционной системы Android 11. Целью бета-тестирования является, выявление ошибок, отзывчивость приложений и проверка новых функций операционной системы Android 11. Те пользователи, кто готов к этом процессу может загрузить программное обеспечение Oppo ColorOS Android 11 Beta 1 с официального сайта компании. На сайте есть также примечание к ОС Android 11 Preview Version, которая содержит последние мобильные сервисы Google.