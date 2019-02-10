Внешний облик Motorola RAZR 2019

2019-02-10, Автор - Anna; Продукт - Motorola RAZR 2019; [67]
Одна из самых захватывающих сюжетных линий в этом году - слухи о возвращении Motorola RAZR.

Новая модель будет квадратнее, чем классика. Гибкий дисплей выполнен в востребованном нынче соотношении сторон 19:8. В верхней его части находится вырез, похожий на выемку на iPhone X. Потоковое видео и уведомления можно просматривать на меньшем внешнем дисплее, когда телефон закрыт. Также спереди расположена камера и дактилоскопический датчик.

Motorola RAZR 2019 будет выпущен ограниченным тиражом и может стоить около 1500 долларов.

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